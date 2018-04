In Toscana 2/a donna più longeva a mondo

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 22 APR - Potrebbe essere Giuseppina Projetto, italiana che vive a Montelupo Fiorentino (Firenze), la seconda donna più longeva al mondo con i suoi 115 anni e 326 giorni. Lo si apprende dai dati del 'Gerontology search group' dopo che ieri si è spenta in Giappone la decana dell'umanità, Nabi Tajima, all'età di 117 anni e 260 giorni. La signora Projetto, nativa de La Maddalena (Sassari) da genitori di origini siciliane, adesso è seconda in questa speciale classifica dietro a un'altra donna nipponica, Chyho Miyako, che a oggi conta 116 anni e 354 giorni. Giuseppina Projetto già dal febbraio scorso è la donna più anziana d'Europa e la seconda persona in Italia più longeva di sempre. "Ti abbraccio forte nonna Pina a nome di tutta Montelupo", è il commento del sindaco Paolo Masetti su Facebook.