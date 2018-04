Di Maio, fiducioso di poter governare

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del Paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento. Non intendo lasciare questa richiesta inascoltata. Rimaniamo concentrati su questo obiettivo, fiduciosi di poter arrivare a dare al Paese un governo che finalmente lavori per i cittadini". Così il leader M5s Luigi Di Maio in un post in cui commenta i risultati del Molise.