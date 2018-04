Golf: Koepka torna allo Zurich Classic

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Dopo quattro mesi di assenza Brooks Koepka è pronto a tornare sul green. Lo statunitense, numero 9 al mondo, giocherà il Zurich Classic of New Orleans, torneo del PGA Tour. "Non vedo l'ora - ha dichiarato il 27enne di West Palm Beach (Florida) - di scendere in campo. Finalmente l'attesa sta per concludersi". A lungo lontano dal green per un infortunio al polso, il campione in carica dello US Open sarà affiancato dal connazionale Marc Turnesa.