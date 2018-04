Atp Barcellona: Nadal ai quarti

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Prosegue senza particolari problemi la marcia di Rafael Nadal nel torneo di Barcellona. Lo spagnolo n.1 del mondo, reduce dall'undicesimo successo a Montecarlo, si è agevolmente qualificato per i quarti di finale superando per 6-1 6-3 il connazionale Guillermo Garcia-Lopez, che al secondo turno aveva sfruttato il ritiro del giapponese Kei Nishikori, finalista domenica scorsa nel Principato. Domani Rafa affronterà lo slovacco Martin Klizan che, dopo aver eliminato il serbo Novak Djokovic, ha battuto oggi per 6- 6-4 lo spagnolo Feliciano Lopez Avanti anche l'austriaco Dominic Thiem (7-6 6-2 allo slovacco Jozef Kovalik) e il bulgaro Grigor Dimitrov che ha battuto per 7-5 3-6 7-6 il tunisino Malek Jaziri, dopo aver annullato 2 match point.