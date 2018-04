Firenze, sì a tifosi Napoli in tribuna

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Potranno essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di domenici. E' quanto stabilito oggi dal gruppo operativo sicurezza (Gos), riunitosi in questura a Firenze, su indicazione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto reso noto dalla questura, 800 tagliandi della tribuna coperta e 1.800 della Maratona saranno in vendita "ai tifosi fidelizzati della Fiorentina e ai non fidelizzati residenti in Toscana, presso le rivendite TicketOne" dalle 10 di domani e fino alle 19 di sabato. "Restano riservate ai soli tifosi fidelizzati della Fiorentina la curva Fiesole e la curva Ferrovia". I tifosi del Napoli in possesso di un biglietto per il settore ospiti, tutto esaurito, dovranno portare con loro obbligatoriamente le tessera del tifoso. Ancora, i supporter ospiti che arriveranno in auto dovranno uscire al casello di Firenze Sud del'A1 per poi essere indirizzati allo stadio.