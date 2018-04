Boxe: Mazzinghi-Benvenuti pace possibile

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 27 APR - "Tutto nella vita è possibile". Così l'ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi, in un'intervista pubblicata oggi nella cronaca de Il Tirreno, risponde a chi gli chiede se un giorno ci sarà un incontro e una stretta di mano con il suo storico rivale Nino Benvenuti. Nei giorni scorsi il campione di Pontedera ha inviato, su Facebook, un messaggio di auguri a Benvenuti per i suoi 80 anni. "Mi sembra doveroso, come lui ha già fatto con me in passato - dice Mazzinghi -, fargli gli auguri per questo compleanno. Gli ottanta sono un'età importante che mi avvicino anche io a compiere. Un'età in cui è possibile guardare con un occhio al passato e uno al futuro". Sempre sul quotidiano, Benvenuti ha già risposto: "Mi ha fatto molto piacere. Appena possibile gli risponderò e lo ringrazierò. Questi auguri arrivano al momento opportuno. Alla nostra età è giusto riconsiderare il passato". "Non è mai stato possibile. Ma potrebbe accadere presto. Non ho nulla contro Sandro", aggiunge Benvenuti.