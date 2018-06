Mondiali: Godin, Salah? Fa la differenza

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Giocatori come Salah fanno la differenza". Così Diego Godin, esperto difensore dell'Uruguay, in conferenza stampa dell'attaccante dell'Egitto, che la 'sua' 'Celeste' incontrerà il 15 giugno, nell'esordio del Girone A della fase finale della Coppa del mondo, in Russia. "E' chiaro che il potenziale dell'Egitto cambia con o senza Salah - aggiunge Godin - è un giocatore decisivo". Salah si è infortunato nella finale di Champions, a Kiev, contro il Real Madrid. Soffre di una sublussazione alla spalla ed è in dubbio per il Mondiale. Godin ha parlato anche della prossima avventura iridata, ammettendo che "in Uruguay sogniamo il titolo, ma lo facciamo con i piedi per terra. E' importante l'esordio contro l'Egitto, ma anche la successiva crescita nel torneo". "L'Egitto - ha spiegato - sarà un avversario difficile, perché è una squadra ordinata, con un grande tecnico, che ha idee chiare. L'Arabia Saudita può essere una sorpresa e la Russia da tempo prepara il Mondiale. In una Coppa del mondo non c'è niente di facile".