Golf: 'duello' Johnson-Putnam a Memphis

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Testa a testa tra Dustin Johnson e Andrew Putnam nel FedEx St. Jude Classic di golf. Dove a 18 buche dal termine i due americani sono appaiati al comando della classifica con 195 (-15 sul totale) colpi, 5 di vantaggio sul connazionale Stewart Cink (3/o a -10). A Memphis sfida a due nel torneo che precede lo Us Open (14-17), secondo major stagionale. Con Johnson che con una vittoria riconquisterebbe la leadership mondiale ai danni di Justin Thomas. Ma il 33enne di Columbia dovrà fare i conti pure con la cabala. Mai nessun giocatore, dopo aver vinto il FedEx St.Jude, è riuscito ad imporsi nello Us Open. Eppure questo è il sogno di Johnson, che dopo un lungo digiuno vuole tornare al successo. Mentre Brooks Koepka, che allo Shinnecock Hills di Southampton difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, sarà costretto a rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria. L'americano, n.9 al mondo, a Memphis è attualmente in 10/a posizione (-6).