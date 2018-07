E' immunodepresso, compagni si vaccinano

(ANSA) - TORINO, 4 LUG - Un'intera classe liceale vaccinata contro l'influenza per aiutare un compagno sottoposto a terapie che ne provocano l'immunodepressione: accadde nella quinta E del Liceo scientifico a indirizzo linguistico Edoardo Amaldi di Novi Ligure, ricevuta oggi a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti. "Non siamo qui per parlare di vaccinazioni - ha sottolineato Boeti, che ha anche citato Roberto Kennedy - ma per parlare di solidarietà e di amicizia. Per parlare del vostro gesto, dell'attenzione che avete avuto per il vostro compagno Simone, del perché vale la pena di fare qualcosa per gli altri". La delegazione, composta da studenti e insegnanti, era guidata dal preside dell'istituto, Gianpaolo Bovone, che ha ammesso "di aver scoperto solo quindici giorni dopo la vaccinazione collettiva quanto avevano deciso di fare i ragazzi: nessuno aveva cercato il clamore".