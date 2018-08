Amichevoli: Lazio-Arsenal 0-2

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - La Lazio perde contro l'Arsenal 2-0, nel test amichevole giocato alla Friends arena di Stoccolma. Nel primo tempo a portare in vantaggio i 'Gunners' è stato Nelson (20'), la replica laziale è tutta in una traversa colpita su pallonetto da Luis Alberto. Nella ripresa a chiudere il match ci ha pensato Aubameyang, entrato da poco, con un tap-in al 19'. Nella Lazio, indisponibili Strakosha, Immobile e Berisha, tra i nuovi dal primo minuto Proto tra i pali e Acerbi in difesa. Nella ripresa, si è rivisto in campo Milinkovic-Savic, oltre agli acquisti Badelj, Correa e Durmisi.