Uccisa famiglia residente in Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 29 AGO - Una famiglia macedone da tempo residente in Friuli composta da padre, madre e figlia adolescente è stata sterminata nel sonno a colpi di pistola nell'abitazione natale a Debar, piccolo centro al confine con l'Albania dove era tornata per un matrimonio. La famiglia avrebbe almeno un'altra figlia, che era invece rimasta a Sacile (Pordenone). Le indagini sarebbero concentrate sulla cerchia dei familiari. In particolare, la polizia starebbe cercando un parente stretto della famiglia con il quale i Pocesta avrebbero avuto una lite per questioni di confini di proprietà e che sarebbe scomparso.