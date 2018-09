Moto:Biaggi e Capirossi in pista insieme

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Certi amori come certi piloti fanno dei giri immensi e poi ritornano insieme. Stessa sorte è toccata a Max Biaggi e Loris Capirossi ritrovatisi fianco a fianco sugli stupendi saliscendi del Mugello, così come accaduto in tante stagioni di Motomondiale. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista approfittando del sedicesimo appuntamento stagionale con gli Aprilia Racers Days 2018. Gli appassionati arrivati sul circuito toscano per godere di una giornata in sella su una delle più belle piste del Motomondiale hanno così avuto la sorpresa di avere compagni tra i cordoli due pluricampioni del Mondo, piloti che hanno scritto pagine leggendarie della storia Aprilia. Max e Loris non si sono risparmiati, né in pista con una lunga serie di turni, né al box dove sono stati presi d'assedio dai motociclisti più o meno esperti alla ricerca di una foto ricordo o, ce ne sono stati molti, a caccia di un consiglio sull'assetto giusto o su come meglio affrontare la pista toscana.