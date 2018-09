Woods ritrova la Ryder: "Ce l'ho fatta"

(ANSA) - ROMA, 5 SET - La Ryder Cup ritrova Woods. Il capitano degli Stati Uniti, Jim Furyk, ha rotto gli indugi: la leggenda californiana giocherà la supersfida (a distanza di sei anni dall'ultima volta) contro l'Europa di Francesco Molinari, in programma a Parigi dal 28 al 30 settembre. "Tiger ha meritato la convocazione, grazie ai risultati e al sacrificio mostrato in questi mesi". Furyk, da Philadelphia, celebra l'ennesima impresa dell'ex numero uno al mondo: "Non ha mai mollato". E Woods può finalmente esultare. "Ce l'ho fatta - la gioia dello statunitense -, in Francia andremo per vincere". Dal quasi ritiro alla Ryder cup, l'ottava in carriera da giocatore.