Esonerato ct Repubblica Ceca, Jarolim

(ANSA) - PRAGA, 11 SET - Il ct della Rep.Ceca, Karel Jarolim, è stato esonerato dalla federazione dopo la brutta sconfitta per 5-1 in Russia in amichevole. Jarolim era alla guida della nazionale dal 2016 dopo l'eliminazione dalla fase finale dell'Europeo in Francia. "La situazione è insostenibile e abbiamo dovuto agire immediatamente", ha spiegato il presidente della federcalcio ceca, Martin Malik. Non è stato ancora deciso il nome del successore. Con Jarolim in panchina, la nazionale non era riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo in Russia e nella prima partita di Nations League la nazionale è stata battuta 2-1 in casa dall'Ucraina.