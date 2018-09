Zingaretti, congresso prima di europee

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il congresso del Partito democratico "si è detto che si farà prima delle Europee e sarà prima delle Europee. La cosa importante è cominciare a parlare con gli italiani di nuovo, per dire che si può cambiare, che c'è una speranza da ricostruire, che abbiamo capito che le sconfitte vanno prese sul serio, e cambiare". Lo dice Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, in collegamento da Fiuggi, su SkyTg24. Rispetto alla candidatura di Graziano Delrio alla segreteria, per Zingaretti "c'è un dibattito legittimo". In ogni caso, osserva, "bisogna fare opposizione, ma soprattutto ricostruire un'alternativa che oggi ancora non c'è".