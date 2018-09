Novara interrompe viaggio per Pontedera

(ANSA) - NOVARA, 15 SET - Niente Pontedera per il Novara, che domani sera avrebbe dovuto iniziare il campionato di serie C. La squadra di mister Viali è rientrata a Novarello, il suo centro sportivo, dopo avere appreso della decisione del Tar del Lazio di accogliere i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. In viaggio per la Toscana, i piemontesi hanno appreso la notizia all'altezza di Parma, in un autogrill dove si erano fermati in attesa di novità. Appresa la decisione dei giudici, hanno deciso di fare dietrofront e di tornare a casa.