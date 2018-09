(ANSA) - EMPOLI, 16 SET - La Lazio vince a Empoli 1-0 (0-0) nel posticipo della quarta giornata della serie A e sale a quota sei in classifica, mentre i toscani restano a 4. Non è stata una partita facile per la squadra di Simone Inzaghi, che ha capitalizzato al massimo la rete di Parolo al 2' della ripresa, rischiando però di subire nel recupero il pareggio, che i toscani avrebbero meritato.