Ferito da Traini, arrestato in blitz Ps

(ANSA) - MACERATA, 18 SET - Uno dei sei migranti di colore feriti da Luca Traini nel raid razzista a colpi di pistola per le vie di Macerata il 3 febbraio scorso è stato arrestato dalla polizia durante un blitz antidroga di agenti in borghese nei pressi di una scuola nel giorno di inizio dell'anno scolastico nelle Marche. Gideon Azeke, nigeriano di 27 anni, era stato colpito a una gamba: ricoverato in ospedale, si era allontanato tanto che i medici avevano lanciato un appello perché tornasse per farsi curare. Azeke è stato fermato nel corso di un controllo nei pressi del Convitto: ha tentato di fuggire, dopo avere ingoiato un involucro presumibilmente contenente droga, e ha reagito violentemente agli agenti della Squadra Mobile che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.