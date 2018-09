Inzaghi, 'ora sappiamo anche soffrire'

(ANSA) - ROMA, 22 SET - “Siamo reduci da tre successi di misura molto importanti, i ragazzi sono stati bravi, stanno lavorando e ora sappiamo anche soffrire". Lo dice L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita interna contro il Genoa in programma domani allo stadio Olimpico. Gara che vede i biancocelesti reduci da tre vittorie di misura contro Frosinone ed Empoli in campionato e il 2-1 sull'Apollon Limassol in Europa League. "Dobbiamo essere più precisi sotto porta e trovare più facilmente la via del gol - ha avvertito - non possiamo permetterci passi falsi per il nostro percorso di crescita". Fari puntati su Milinkovic-Savic, ancora lontano dalla condizione dello scorso campionato: "Milinkovic ha perso la preparazione - ha spiegato Inzaghi - è un ragazzo sensibile, che ha sentito qualche critica dell'ambiente ma migliora, ha grande fiducia da parte mia e a breve tornerà a fare la differenza". Dall'altra parte, occhio al polacco Piatek: "Conosciamo il Genoa - ha concluso il tecnico laziale