Boxe: Victor Ortiz arrestato per stupro

(ANSA) - ROMA, 26 SET - L'ex campione del mondo dei pesi welter di pugilato, Victor Ortiz, è stato arrestato in California con l'accusa di stupro. Il provvedimento è stato emesso, secondo quanto ha precisato la polizia della contea di Ventura, al termine delle indagini su un caso di violenza sessuale relativo a una denuncia presentata da una donna lo scorso 19 marzo. Gli inquirenti avrebbero appurato il coinvolgimento di Ortiz, sfidante in passato di Floyd Mayweather, e lo hanno indotto a consegnarsi in una stazione di polizia a pochi giorni dal match che dovrebbe disputare domenica contro Carlos Molina jr, sul ring della Citizens Bank Arena di Ontario-California. Il pugile è stato rilasciato dopo aver pagato la cauzione di centomila dollari fissata dal giudice, ma dovrà presentarsi per il processo visto che nei suoi confronti ci sono 3e capi di accusa. Ortiz negli Usa è popolare non solo come campione della boxe, ma anche per la sua partecipazione alla trasmissione "Ballando con le stelle".