Velazquez, oggi miglior partita

(ANSA) - ROMA, 26 SET - L'Udinese è uscita sconfitta dal turno infrasettimanale ma il suo tecnico Julio Velazquez si dice "soddisfatto e orgoglioso della mia squadra". "Penso che quella di oggi possa essere stata la miglior partita. Abbiamo giocato per vincere. Poi abbiamo preso due gol per due situazioni. Ma questo è il calcio", sintetizza la sua filosofia e ringrazia il pubblico per il sostegno. "E' chiaro che abbiamo fatto due errori - aggiunge - è normale che manchi un po' di esperienza, siamo una squadra molto giovane. Abbiamo bisogno di partite e di fiducia, che si acquista con prestazioni come quella di oggi e con risultati come quella con il Chievo. La Lazio - conclude - ha giocatori di grandissima qualità, ma prima del loro vantaggio avremmo potuto segnare noi e forse sarebbe stata una partita differente". Il pensiero ora è rivolto a recuperare le energie e concentrarsi subito sul prossimo match con il Bologna.