Tennis: Chengdu Open, Fognini sconfitto

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Finale amara per Fabio Fognini nel Chengdu Open, torneo Atp 250 di tennis dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari, che si è concluso sul cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne ligure, numero 13 del mondo ha perso contro l'l'australiano Bernard Tomic, numero 123 Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 (7), dopo oltre due ore di gioco. Nel tie-break decisivo Tomic ha annullato ben quattro match-point all'azzurro, alla 18esima finale in carriera (otto i titoli conquistati), che non è riuscito dunque a calare il poker vincente in questa stagione, dopo i trionfi a San Paolo, Bastad e Los Cabos. Sono 40 gli incontri vinti quest'anno dal tennista ligure (il suo record di 42 risale al 2013). Tomic, alla sesta finale in carriera nel circuito maggiore, ha messo in bacheca il quarto trofeo, a distanza di oltre tre anni da quello conquistato a Bogotà.