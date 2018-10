F1: Ferrari, ritocchi a livrea SF71H

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - La livrea rossa non si tocca, ma domani a Suzuka la Ferrari svelerà un nuovo look per la SF71H. Niente di dirompente, a quanto si sa, solo qualche ritocco di colore sul cofano motore, sull'alettone posteriore e sui bargeboard, i deviatori di flusso sulle fiancate. Qualche immagine e un breve video sono trapelati, ma dicono troppo poco sulle novità che, secondo quanto rivela Autosport.com, sarebbero legate all'avvio di nuove attività del principale sponsor della Ferrari, la Philip Morris International,che però non promuovono prodotti o marchi. Lo scorso febbraio, il colosso del tabacco fa ha prolungato il suo rapporto, ormai quarantennale, con Maranello fino al 2021, anche con l'obiettivo di sfruttare tale canale per far conoscere nuove e diverse attività commerciali, nei settori della scienza e innovazione per l'incremento di tecnologie lontane dal mondo del fumo.