Aspi, nuovo ponte Morandi in 9 mesi

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Autostrade per l'Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l'opzione più breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall'ok al progetto, considerando anche l'adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, nella mail la società ricorda la disponibilità a sviluppare nel dettaglio anche le altre opzioni. L'invio del progetto in tempi brevi era stato annunciato dall'amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, nel corso dell'audizione parlamentare dedicata al Decreto Genova. Fa seguito anche all'incontro tenuto presso la Regione Liguria dello scorso 20 settembre, nel corso del quale Castellucci aveva consegnato a Toti e Bucci alcune opzioni progettuali che prevedano diverse soluzioni di demolizione e ricostruzione, con tempi compresi tra 9 e 16 mesi.