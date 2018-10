Certificazione digitale, 1/o polo Europa

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Grazie a Italia e Spagna nasce il primo polo europeo per la certificazione digitale, indispensabile a garantire la sicurezza delle transazioni commerciali che avvengono in rete. A metterne le basi sono state l'italiana InfoCert (Gruppo Tecnoinvestimenti), la più grande Certification Authority in Europa, e Camerfirma, una delle principali autorità di certificazione spagnole. Se ne è parlato oggi a ;Madrid, durante il convegno 'Costruendo il futuro digitale'. La necessità di certificare 'chi è chi' online, è emerso dal convegno, è la principale sfida che le aziende impegnate nel processo di trasformazione digitale stanno affrontando oggigiorno. Quando si arriva al momento di stipulare accordi col cliente contratti e transazioni bisogna garantire la certezza delle identità delle parti che interagiscono online e il valore legale degli documenti sottoscritti, occorre conciliare sicurezza e aderenza alle normative con l'immediatezza e la praticità del mondo digitale.