Giochi 2026: Sala, c'è grande intesa

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Su dove si faranno le gare siamo d'accordo al 98%, ci sono ultimi dettagli. Cominceremo subito con i lavori, sono molto molto soddisfatto". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo il vertice al Coni sulle Olimpiadi invernali del 2026. "Sulle discipline alpine, discesa e slalom siamo già d'accordo nel trovare un equilibrio tra la Lombardia e Cortina: Cortina sarà la principale sede, ovviamente il ghiaccio sarà a Milano. E darei per scontato che la cerimonia di apertura sarà nella nostra città", ha proseguito Sala, specificando che "c'è una grande intesa, ci stiamo preparando per l'incontro di fine novembre all'Anoc (Associazione comitati olimpici nazionali, ndr) a Tokyo e dovremo andare a fare bella figura per dimostrare che le grandi decisioni sono state prese. Abbiamo deciso di fare una candidatura a costi molto bassi, a differenza delle altre candidature che hanno sparato milioni. Noi vogliamo stare molto contenuti".