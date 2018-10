Napoli: Koulibaly in dubbio per Udine

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Tutto ruota attorno a Koulibaly. Il franco-senegalese, tornato in anticipo dal ritiro della nazionale africana, aveva accusato nei giorni scorsi, dopo l'ultima partita di con il Sassuolo, un risentimento muscolare da cui non è ancora del tutto guarito. Koulibaly è l'unico sempre schierato dal 1' da Ancelotti, che evidentemente lo ritiene insostituibile. A Udine, dove il Napoli affronterà i bianconeri sabato sera, difficilmente però ci sarà. L'allenatore non rischierà sicuramente il perno della sua difesa alla vigilia di due appuntamenti, a Parigi col Paris Saint Germain tra una settimana e la sfida al San Paolo con la Roma domenica 28. Riguardo al sostituto, giocherà Maksimovic assieme ad Albiol. Per la trasferta in Friuli è stato convocato anche Meret, guarito dopo la frattura dell'ulna riportata appena due giorni dopo l'inizio del ritiro precampionato. Non giocherà, ma Ancelotti vuole fargli riassaporare il gusto del campo.