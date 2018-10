'Uomo Ragno' francese scala Torre Londra

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Un climber urbano francese, Alain Robert, è stato arrestato a Londra dopo aver scalato uno dei grattacieli più alti della capitale britannica, la Heron Tower (202 metri). Lo riferiscono oggi fonti di polizia. Robert, ribattezzato da alcuni media "l'Uomo Ragno di Francia", è noto per essersi arrampicato su diversi edifici fra i più alti al mondo, in genere senza corde o attrezzatura di sicurezza e spesso senza chiedere alcun permesso alle autorità. A differenza di altri temerari non è neppure un ragazzino, avendo già compiuto 56 anni. Prima dell'ultima impresa aveva detto: "Io mi sento pienamente vivo solo quando la mia vita è in gioco, può sembrare spaventoso e folle, ma è così". La polizia della City non ha però voluto sentir ragioni e lo ha fermato - in attesa della prevedibile multa e del rilascio - per aver causato "grave disturbo al trasporto urbano e al business locale", nonché spreco di risorse pubbliche per l'intervento richiesto ad agenti e mezzi di soccorso.