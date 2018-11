Rugby: sabato a Chicago Irlanda-Italia

(ANSA) - CHICAGO (USA), 1 NOV - Il ritorno dell'Italrugby. In attesa del 6 Nazioni 2019 e dei Mondiali in Giappone, gli azzurri cominciano il quadruplo impegno dei test match di novembre. Ai tre che, tradizionalmente, l'Italia gioca in casa in questo mese se n'è aggiunto un quarto, quello che vedrà Campagnaro e compagni impegnati sabato al Soldier Field di Chicago contro l'Irlanda. Per l'Italia la formazione annunciata da O'Shea, che prevede l'utilizzo dall'inizio di alcuni rincalzi: sabato 10 a Firenze c'è un test che gli azzurri non vogliono e non possono assolutamente fallire, contro quella Georgia che da tempo reclama un posto nel 6 Nazioni a spese dell'Italia, quindi il ct ha deciso di dare un turno di riposo a chi poi, sul terreno del Franchi, dovrà lasciare ogni stilla d'energia. Ma ora è tempo di pensare all'Irlanda e O'Shea dice che "ci attende una grande sfida con la squadra n.2 al mondo. Abbiamo recuperato le energie, e ora ho a disposizione un gruppo con tanta voglia di dimostrare il proprio valore".