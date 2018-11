Mondiali di kudo:l'Italia punta al podio

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La Kudo Italia parteciperà per la 3/a volta a una delle competizioni più impegnative fra le arti marziali, l'Hokutoki, il Campionato del mondo di kudo in programma il primo e il 2 dicembre, a Nagoya (Giappone). Il kudo, arte marziale del combattimento totale, lavorando sulla distanza calcio-pugno, sul corpo a corpo, sulle proiezioni e sulla lotta a terra, è una disciplina in continua evoluzione. Al 5/o Mondiale Senior rappresentano l'Italia atleti di spessore ed esperienza. Questo l'elenco. Categoria Seniores donne: Agresta e Zauli. Juniores uomini: Sbriglione. Seniores uomini. -240: Scavone. -250: Esposito. -260: Toselli. -270: Dennys. +270: Meneghetti. "Ci siamo preparati al meglio per poter competere con i più grandi esponenti di questa disciplina - osserva il responsabile agonistico della Nazionale, Andrea Lori -. Gli avversari più temibili sono i giapponesi, che ospitano l'evento, ma soprattutto i russi. Speriamo di riuscire a ottenere qualche buon piazzamento, il sogno sarebbe salire sul podio".