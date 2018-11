Ramazzotti, riparto forte con l'amore

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - L'amore sempre, l'amore comunque. "L'amore sì, è il filo conduttore dei miei dischi, quello per la musica e quello in generale. Perché le canzoni devono arrivare al cuore, devono avere la forza per emozionare e dare una spinta positiva. E' quello che ho sempre fatto e quello che ho sempre sognato di fare". C'è l'amore nel nuovo disco di Eros Ramazzotti, Vita ce n'è, in uscita il 23 novembre in tutto il mondo (in italiano, e in spagnolo per il mercato latino) per Polydor, ma anche la speranza, a partire dal titolo. Uno slogan e un auspicio. "Racchiude il significato di tutto il disco: una ripartenza forte, un modo per dire andiamo avanti. Insomma, non è solo il titolo di un brano, ma un concetto più ampio e importante", spiega il cantautore, che ha scelto il Castello Sforzesco di Milano per presentare il suo quindicesimo lavoro in studio. Vita ce n'è, 14 tracce in perfetto stile Ramazzotti, è dedicato a Pino Daniele: "Per me era un mito, come per intere generazioni, poi è diventato un amico".