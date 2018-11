Cdm spada: primo podio Vismara, è 3/o

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - - Arriva dalle pedane di Berna il primo podio in Coppa del Mondo nella carriera di Federico Vismara. Lo spadista emiliano delle Fiamme Azzurre ha infatti conquistato il terzo posto nella prima prova stagionale del circuito internazionale di spada maschile. A dirottare sul terzo gradino del podio l'azzurro è stato il giapponese Kazuyasu Minobe al termine dell'assalto di semifinale conclusosi col punteggio di 15-11 in favore del nipponico, poi vincitore finale della gara. Si ferma ai piedi del podio, concludendo al quinto posto, Marco Fichera. Stop nel primo turno del tabellone principale invece per Enrico Garozzo, sconfitto 15-10 dallo spagnolo Alvaro Ibanez, e per Andrea Santarelli, superato dal tedesco Lukas Bellman anche lui per 15-10.