Sci: libera Cdm donne,vince Schmidhofer

(ANSA) - LAKE LOUISE (CANADA), 30 NOV - L'austriaca Nicole Schmidhofer, 29 anni, campionessa mondiale di Super-G nel 2017 e oggi al primo successo in Coppa del Mondo, ha vinto sciando in 1.48.13 la prima discesa della stagione, svoltasi a Lake Louise. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.48.28 e terza la tedesca Kira Weidle in 1.48.63. Per l'Italia - assente per infortunio la campionessa olimpica Sofia Goggia - e' finita fuori Nadia Fanchini per salto di porta mentre stava scendendo velocissima. La migliore delle italiane e' cosi' Nicole Delago, 19/a in 1.50.24. Poco più' indietro Elena Curtoni (+0,2.41) e Federica Brignone (+02,66) con un risultato dignitoso trattandosi soprattutto di una gigantista. Si è gareggiato su una pista non particolarmente difficile, con grandi e lunghi Curvoni. Domani nella località canadese dell'Alberta e' in programma una seconda discesa.