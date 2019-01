Boxe: Mondiale piuma,Tommasone ci crede

(ANSA) - AVELLINO, 25 GEN - Domenica il 34enne Carmine Tommasone (19 vittorie consecutive), primo pugile professionista italiano a partecipare a un'Olimpiade, quella di Rio 2016, partirà per Frisco. Nella città texana sfiderà sabato 2 febbraio il campione del mondo dei pesi piuma Wbo, il messicano Oscar Valdez (24-0 con 19 ko), in un match titolo in palio che si svolgerà sul ring del Ford Center, un impianto da 12.000 posti. "Farò di tutto per portare il titolo in Irpinia - dice Tommasone -. La mia gente è con me, e mi sono allenato senza lasciare nulla al caso. Abbiamo fatto venire un professionista dall'Inghilterra per farmi da sparring: Paul Economides, che possiede uno stile di combattimento simile a quello di Oscar Valdez: viene sempre avanti e attacca senza sosta come fa il messicano". Ma il segreto per vincere potrebbe essere un altro: "per la prima volta ho voluto un mental coach - rivela Tommasone -, Giovanni Savarese. Con lui mi sono visto un paio di volte alla settimana. Sono ottimista perché mi sento ben preparato".