Genoa: convocati Sanabria e Sturaro

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Dovrà fare a meno di Andrea Favilli per la delicata sfida salvezza di Empoli il tecnico del Genoa Cesare Prandelli. Indicato come possibile sostituto di Piatek e atteso al ritorno dal primo minuto l'attaccante di scuola Juve durante l'ultima rifinitura si è fermato per un problema muscolare e non è stato inserito tra i convocati per la Toscana. Nel posticipo di domani sera il tecnico di Orzinuovi potrebbe far esordire dal 1' il paraguaiano Sanabria, arrivato appena venerdì scorso. Il ballottaggio per affiancare Kouamé è infatti tra lui e Pandev. Tra i 22 convocati assente anche Lisandro Lopez che in questi ultimi giorni di mercato dovrebbe concludere il prestito al Genoa per far ritorno al Benfica. Prima convocazione per Stefano Sturaro che andrà però in panchina non essendo ancora al meglio. Hiljemark, Sandro e Mazzitelli, tutti infortunati, gli altri indisponibili.