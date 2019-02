Lancio navicella Israele verso la luna

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 FEB - Si avvicina il lancio della navicella israeliana 'Bereshit' ('All'inizio') che dopo due mesi di viaggio dovrebbe atterrare sulla luna. Lo ha ricordato il premier Benyamin Netanyahu sottolineando che "il progetto è un grande orgoglio per Israele. La missione - ha aggiunto - ci mette in linea con le grandi potenze mondiali e gli israeliani possono esserne fieri. Israele è una forza mondiale che cresce in tutti i sensi". Il premier ha poi chiesto al ministro della scienza Ofir Akunis che a bordo del veicolo spaziale sia posta una copia della Torah, il libro sacro ebraico. 'Bereshit' sarà messo in orbita tra due settimane.