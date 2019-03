On Air: Mancini pensa a Balotelli. Van Gaal si ritira

ROMA - Riparte la corsa della Nazionale verso Euro 2020. Venerdì 15 marzo il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per il doppio impegno con la Finlandia e il Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 allo stadio Friuli di Udine e martedì 26 marzo al Tardini di Parma. Raduno fissato per lunedì 18 marzo nella lista dei convocati potrebbe tornare a sorpresa il nome di Mario Balotelli: secondo il quotidiano "La Provence", ieri sera il ct azzurro era al Velodrome per osservare dal vivo l'attaccante rinato da quando si è trasferito al Marsiglia.

VAN GAAL LASCIA - "Lascio per mia moglie, che ha diritto a una vita con Louis van Gaal". Ad annunciarlo è il tecnico olandese che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio agli inizi degli anni '90 sulla panchina dell'Ajax con cui ha conquistato 1 Champions, una Coppa Uefa, una Supercoppa Uefa e una Intercontinentale. Van Gaal ha ottenuto successi anche in Germania (Bayern Monaco), Spagna (Barcellona) e Inghilterra, con il Manchester United. Nella sua carriera, è stato anche ct della nazionale olandese con cui vinse il bronzo al Mondiale 2014 in Brasile

DEFREL NOTTE FOLLE - Notte brava con schianto in auto e patente ritirata per l'attaccante della Sampdoria Defrel. Il calciatore dopo essere scappato a un controllo della polizia stradale a Genova nella fuga si è schiantato contro alcune macchine parcheggiate in corso Europa. Nell'impatto non ha riportato ferite ma è risultato positivo al alcol test e gli è stata ritirata la patente. In arrivo una maxi multa della Samp.

ICARDI A PARTE - Continua ad allenarsi a parte Mauri Icardi e le possibilità di vederlo convocato giovedì contro l'Eintracht in Europa League e domenica nel derby sono al remote. L'attaccante ieri non si è presentato a San Siro per assistere al match contro la Spal, un'assenza concordata come ha assicurato Wanda Nara. Difficile ipotizzare una svolta nel caso dell'ex capitano che non scende in campo da quasi un mese. Intanto è emergenza infortuni per Luciano Spalletti: domani Miranda si opererà al naso, Brozovic è fermo per un guaio muscolare.

di Enrico Sarzanini\Edipress