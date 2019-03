On Air: Mancio, Balotelli no Quagliarella si. L'Atletico contro Ronaldo

ROMA – Out Balotelli e Belotti, spazio a Immobile e Quagliarella. Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha fatto le sue scelte in vista delle qualificazioni di Euro 2020, che per la prima volta sarà itinerante e prenderà il via a Roma. Prime due sfide contro Finlandia (23 marzo) e Liechtenstein (26 marzo), Mancini ha convocato 29 giocatori, fra i quali figura il nome di Kean, l'attaccante della Juventus che ha già esordito in azzurro co mancini a novembre 2018. Confermati gli altri giovani Zaniolo, Chiesa e Barella ci sono anche ledue colonne difensive Bonucci e Chiellini.

ATLETICO CONTRO RONALDO - L'Atletico Madrid sarebbe pronto a presentare un reclamo all'Uefa per segnalare il comportamento di Cristiano Ronaldo, dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo scrivono "Mundo Deportivo" e "AS", secondo cui il club spagnolo non ha gradito l'esultanza dell'attaccante della Juventus, simile a quella fatta da Simeone all'andata. Il club spagnolo è su tutte le furie perché il giocatore, dopo essersi rivolto ai tifosi madrileni, poi non ha chiesto scusa come aveva invece fatto il tecnico dell'Atletico.

NOVITA' MONDIALE – Una Coppa del Mondo con un format a 48 squadre anziché le attuali 32. Lo ha chiesto il Consiglio della FIFA, nella riunione a Miami, per l'edizione del 2022, in programma in Qatar. Il presidente Gianni Infantino ha confermato che una decisione finale verrà presa in occasione del Congresso in programma a giugno a Parigi. Il nuovo format, che passerà da 64 a 80 partite, entrerà sicuramente in vigore dalla Coppa del Mondo del 2026.

FORMULA UNO – Parte in Australia il nuovo Mondiale di F1. Nelle prime prove libere a Melbourne dominio della Mercedes. Ancora dietro le due Ferrari di Leclerc e Vettel che giura: “Da Domani sarà tutto diverso”. Fiducioso anche Mattia Binotto, team principal della Ferrari: “Dovevamo comprendere la monoposto, saremo pronti per la qualifica". Gli scommettitori però non hanno dubbi: la vittoria di Hamilton è quotata a 2,25, quella di Vettel a 3.

di Enrico Sarzanini\Edipress