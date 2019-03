On Air: Ferrari flop. Roma da dimenticare

ROMA - Il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp d'Australia, gara d'apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo per la Red Bull di Max Verstappen. Fuori dal podio, quarta e quinta, le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. «Siamo sorpresi pensavamo di essere indietro rispetto alla Ferrari» ha spiegato Toto Wolff direttore esecutivo della Mercedes. Il pilota della rossa Sebastian Vettel non fa drammi: «E' stato un fine settimana difficile ma pensiamo al Bahrain».

FRENATA ROMA – La Roma perde a Ferrara contro la Spal 2-1 e frena la sua corsa verso la Champions. «Non siamo stati squadra» accusa Ranieri a fine gara: «Se non si va in Champions si cambia aria in parecchi – ha concluso -. Devono meritarsi quello che guadagnano». Monta la rabbia dei tifosi giallorossi sui social che ce l'hanno con la società, i giocatori, l'arbirto ma anche con l'ex Diesse Monchi: «È scappato via dopo aver costruito una squadra da ottavo posto».

DERBY DA RECORD – Stasera a San Siro va in scena un Milan-Inter dei record: miglior incasso di sempre in Serie A con oltre 5,7 milioni di euro in palio c'è una buona fetta di Champions. «Sentp parlare di un'Inter in crisi ma io non mi fido» sottolinea Gattuso. Il tecnico nerazzurro Spalletti è invece convinto che «non sarà una gara decisiva perché ce ne sono ancora tante da giocare da qui alla fine del campionato». Oltre 200 i Paesi collegati in tutto il Mondo. Tutta esaurita la tribuna stampa, con oltre 600 persone accreditate.

RUGBY ALTRA SCONFITTA - L'Italia ha perso contro la Francia per 14-25 nell'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby all'Olimpico. Gli Azzurri chiudono all'ultimo posto in classifica nel torneo, incassando la 22esima sconfitta consecutiva. Non bastano all'Italia i tre calci piazzati di Allan e la meta di Tebaldi. Per la Francia mete di Dupont, Huget e Penaud. Due trasformazioni, un piazzato e un drop di Ntamack.

di Enrico Sarzanini\Edipress