Calciomercato, Bonucci-Milan: per i bookie si può fare

ROMA - Adesso è molto più di un’indiscrezione. È rottura tra la Juventus e Bonucci che, arrivato ai ferri corti con il tecnico Massimiliano Allegri, pensa di lasciare i bianconeri. La destinazione preferita? Il Milan, stando agli ultimi aggiornamenti. Il suo agente Andrea Lucci lo avrebbe proposto ai rossoneri. Le voci sono arrivate fino in Inghilterra, dove i bookmaker hanno aggiornato immediatamente le lavagne scommesse sul futuro del difensore. Dove è entrato a gamba tesa il Milan, inserito in tabellone e subito favorito come possibile destinazione, a 5,50. Se Bonucci parte, andrà in rossonero dicono i bookmaker. Si punta a 6,50 sul City, che pure inseguiva il giocatore tempo fa, si sale invece a 13,00 sul Chelsea, tra i primi a cercare un dialogo per Bonucci.

