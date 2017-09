Juventus, lady Szczesny svela la sua nuova hit musicale

TORINO - Buone notizie in casa Szczesny. Mentre il portiere polacco è impegnato a guadagnarsi un posto da titolare considerando che il primo portiere è un certo Gianluigi Buffon, ci pensa la moglie a sfondare in Polonia a suon di musica. Marina Luczenko, che insidia il gradino più alto del podio delle fidanzate bianconere più belle, cantante di successo principalmente nel suo paese ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi fan sul proprio profilo Instagram svelando il suo ultimo brano "Takin ya rock out" che prospetta l'uscita di un suo nuovo album dal sapore pop/dance. Dopo aver brillato con la maglia della Roma, Szczesny ha raggiunto il top club in Italia, chissa che non ci riesca anche sua moglie.