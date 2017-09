Serie A Spal, Semplici: «Impossibile fare di più così contro il Napoli»

FERRARA - La Spal ha tenuto testa al Napoli. Semplici difende la prova di Borriello e compagni nonostante la sconfitta di misura: "Quando dai tutto non puoi rimproverarti nulla. Dispiace perdere, ancor più quando hai la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo senza risparmio di energie. Ma di più non potevamo fare e contro questo Napoli era difficile chiedere ai ragazzi di andare oltre le proprie possibilità. Mi rammarica solo il fatto che una volta andati in vantaggio abbiamo regalato il pareggio per provare a uscire palla al piede, anziché spedire la palla lontano. Se avessimo tenuto l’1-0 per più tempo magari le cose avrebbero preso un’altra piega, ma al netto di tutto ciò non mi sento di rimproverare nulla ai miei".

