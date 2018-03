Modena, c'è Pinardi nella nuova cordata

MODENA - Potrebbe esserci una straordinaria ed inattesa sorpresa nell’uovo pasquale che il nuovo Modena Fc 1912 sta approntando per ridare vita alla passione calcistica in città, da rianimare dopo la fine della storia del vecchio sodalizio gialloblù. Infatti, nella cordata composta da cinque imprenditori locali e due personaggi provenienti da fuori zona dovrebbe esserci anche il nome dell’ex capitano Alex Pinardi. Giocatore unico nel panorama della cadetteria, Pinardi si è avvicinato al progetto anche grazie al coinvolgimento di uno sponsor bresciano (l’ex mezzala del Modena è originario di Urago d’Oglio, in provincia di Brescia), già attivo nel mondo del volley e sponsor dell’Azimut Modena.

SCARPETTE AL CHIODO - Pinardi di recente ha lasciato il calcio giocato dopo le ultime, ottime prove in Serie C con Feralpi e Giana e a trentasette anni e mezzo si sente pronto per vestire i panni del dirigente nella città che forse più l’ha amato e a cui ha dato tantissimo in quattro anni, in 110 partite condite da 26 reti e da giocate indimenticabili.