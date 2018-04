Serie A Spal, Semplici sfida la Roma: «Serve la gara perfetta»

FERRARA - Spal-Roma aprirà l'imminente giornata di Serie A. Palla al centro alle 15 al Paolo Mazza. Leonardo Semplici presenta così la sfida dove la matricola cerca punti salvezza: “Affronteremo un avversario molto forte in un momento particolare della stagione dove la squadra ha ottenuto dei risultati veramente importanti. Proveremo con tutte le forze a conquistare il nono risultato utile consecutivo, è proprio questa serie positiva che ci infonde convinzione e autostima, fattori che saranno importantissimi da qui alla fine della stagione. Non illudiamoci che la Roma abbia la mente già alla sfida di martedì a Liverpool. Vista la bagarre per assicurarsi un posto per la prossima Champions i giallorossi faranno di tutto per non lasciare punti per strada. Per fare risultato dobbiamo disputare una partita perfetta, abbiamo cercato di recuperare sia energie fisiche che mentali. Lottare per il nostro obiettivo porta ad un dispendio di energie importante e dovremo anche fare i conti con diversi giocatori acciaccati. La nostra idea di calcio rimarrà la medesima così da mettere i calciatori nelle migliori condizioni di esprimere le loro qualità” .

