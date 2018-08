Il Parma vince il triangolare con Sassuolo e Folgore Caratese

CARATE BRIANZA - Il Parma si aggiudica la Sportitalia Cup al termine del triangolare con Sassuolo e Folgore Caratese. Nella gara d'esordio il Sassuolo aveva battuto ai rigori la Folgore; nella seconda è arrivato il successo, decisivo, del Parma sul Sassuolo (2-1). Poi i tempi regolamentari tra Parma e Folgore Caratese si sono chiusi sullo 0-0, rendendo necessaria la disputa dei calci di rigore anche qui, ma il Parma aveva comunque già in tasca il trofeo, visto che la vittoria dopo i tiri dal dischetto vale due punti. I rigori, per la cronaca, se li aggiudica la Folgore Caratese: decisivo l'errore di Scaglia.

LE GARE - Nella prima partita del triangolare, il Sassuolo ha bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sulla Folgore Caratese. Al 24' il Sassuolo era passato in vantaggio sul rigore trasformato da Babacar (fallo del portiere Raniero su Bofa). Al 38' errore di Dell'Orco (subentrato a Magnani) e Gioè sigla l'1-1. La contesa va quindi ai rigori. Decisiva la parata di Consigli su Cacciatore, il Sassuolo vince 6-5. A seguire, in campo Parma e Sassuolo: la vittoria va ai crociati 2-1. Partenza fortissima; al 4' Babacar porta in vantaggio il Sassuolo, al 6' il Parma pareggia con Di Gaudio. Matri sfiora il raddoppio colpendo il palo al 29', ma il gol partita è di Stulac che batte Pegolo al 38' su calcio di punizione. Resta quindi da giocare Parma-Folgore Caratese. Il Parma fa la partita andando anche vicina al vantaggio. Al 22' la traversa aiuta l'intervento del portiere della Folgore, Ranieri, reattivo al 32' anche sulla conclusione di prima intenzione di Dimarco e sulla successiva conclusione di Scavone. Il risultato però non cambia: decideranno i calci di rigore