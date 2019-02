Serie A Spal, Semplici: «Mai parlato degli arbitri, ma qualche problemino c'è»

FERRARA - Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è dispiaciuto mentre commenta a Dazn la pesante sconfitta casalinga con la Fiorentina: "Non era mai successo (l'episodio del gol annullato al Var, ndr), ma questo è il regolamento e andiamo avanti per la nostra strada. Dispiace, la squadra ha fatto una gran partita contro una buona Fiorentina". Al tecnico toscano non è andato giù l'episodio del gol annullato a Valoti con annesso rigore fischiato per la Viola: "L'episodio ha innervosito i ragazzi e non bisognava finirla così. Ma non è nemmeno semplice andare in vantaggio, vedersi annullare il gol e poi subire il 2-1. Non abbiamo mai parlato degli arbitri. Credo però che qualche problemino ci sia, gli addetti ai lavori dovrebbero intervenire". I biancazzurri sono stati martoriati da alcuni infortuni: "La partita è iniziata subito in salita, Lazzari per noi è importante. Sapevamo di affrontare una Fiorentina con qualità importanti, avevamo tenuto bene il campo sotto tutti gli aspetti, poi questo episodio ha cambiato l'inerzia del risultato e della partita". Sulla possibilità che la squadra subisca un contraccolpo psicologico, Semplici aggiunge: "Non credo, lo abbiamo subìto dopo l'episodio contestato, ma bisogna essere più sereni. In certe situazioni non è semplice, ma ci servirà da lezione per non abbandonare mai il campo dal punto di vista mentale. Ci siamo buttati avanti all'arma bianca, da una partita che potevi vincere è arrivata una sconfitta larga".

SPAL-FIORENTINA 1-4: NUMERI E STATISTICHE