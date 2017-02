Serie A Bologna, Donadoni: «Momento peggiore della stagione»

L'allenatore: «C'è poco da recriminare ma solo da fare mea culpa. Mi assumo tutta la responsabilità per questa sconfitta»

BOLOGNA - C'è amarezza nello spogliatoio del Bologna. Così Donadoni dopo il ko contro il Milan: "E' una sconfitta che brucia, che brucia ancora di più perché venivamo dalla batosta presa con il Napoli - dice a Sky Sport - C'era la voglia di riscattarci e di fare risultato per la nostra gente che ha applaudito la squadra nonostante tutto. Adesso il cuore è spezzato perché abbiamo dato una delusione grande alla nostra gente. I ragazzi volevano vincere, invece è venuto fuori quello che era impossibile solo immaginare. Ora conta essere uomini e saper reagire nella maniera giusta. Questo è il momento peggiore di questa stagione ma ci deve anche servire da lezione. Bisogna compattarsi e avere rispetto per la propria professione".

MEA CULPA - "Abbiamo subito un paio di ripartenze assurde, non siamo riusciti a dare il colpo decisivo. C'è poco da recriminare ma solo da fare mea culpa. Mi assumo tutta la responsabilità per questa sconfitta. Adesso bisogna venire fuori. Nemmeno negli incubi più brutti puoi immaginare una serata come questa...".

