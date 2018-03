Serie A Bologna, Bigon: «Errori arbitrali? Lazio prima per rigori a favore...»

BOLOGNA - "Le polemiche arbitrali di casa Lazio? Non siamo spaventati e abbiamo molta fiducia negli arbitri e nei loro assistenti. La tecnologia aiuta a sbagliare di meno ma non ridurrà mai del tutto l’errore umano. Loro hanno avuto qualche episodio negativo ma ricordiamo che negli ultimi 3 anni si trovano in testa alla classifica dei rigori a favore con 33, mentre noi siamo ultimi a 6: se non ci lamentiamo noi, non trovo certo giusto che lo facciano loro". L'ha detto Riccardo Bigon, il direttore sportivo del Bologna, alla vigilia della gara dell'Olimpico, sponda biancoceleste. In dubbio per la trasferta romana c'è Roberto Donadoni. "Il mister ha un’influenza abbastanza forte e anche oggi non sarà qui a Casteldebole - dice a Sky Sport - speriamo riesca ad essere presente domani a Roma con la squadra. Incontreremo una Lazio forte che sta molto bene, ma noi vogliamo diminuire nel futuro il nostro divario con le grandi e tale crescita passa da partite di questo genere. La trasferta di giovedì a Kiev? Forse lascerà qualche scoria nella Lazio sul piano fisico, ma da quella vittoria di sicuro traggono ancora più fiducia e forza mentale perché hanno ottenuto un grande risultato".

PALACIO PRESENTE - "Il rientro di Palacio per il Bologna è molto importante, se giocherà dal primo minuto o meno dipenderà dalle sensazioni che lo staff tecnico ricaverà in merito anche oggi e domani".

