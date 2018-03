Serie A Donadoni: «Bologna, compatto con la Roma. Gioca Santurro in porta»

BOLOGNA - "Il nostro concetto di gioco deve essere la compattezza. La Roma spesso si trova alta, dobbiamo concedere poca profondità e pochi spazi tra le linee". Parola di Roberto Donadoni, l'allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida contro i giallorossi di Di Francesco. C'è un traguardo importante all'orizzonte per il tecnico: "Domani raggiungerò 100 partite col Bologna, per me è importante. Avere avuto questa opportunità per me è un grande orgoglio, ringrazio il presidente, la società e tutta la città e i tifosi. Voglio ricambiarli con grande impegno e professionalità”.

ESORDIO SANTURRO - Il terzo portiere si scalda per il debutto, non ha mai giocato in Serie A e in Serie B. Ecco la conferma: ”Il nostro portiere è Santurro, ragazzo splendido e professionale ai massimi. Le scelte definitive per domani non le ho fatte: Destro è candidato per una maglia da titolare. Orsolini e Poli? Stanno bene, pienamente recuperati”.

