Serie A Bologna, Inzaghi: «Deluso dall'atteggiamento»

CAGLIARI - È un Filippo Inzaghi comprensibilmente arrabbiato, dopo la brutta sconfitta subita sul campo del Cagliari: "Quello che oggi non mi è proprio piaciuto è l'atteggiamento della mia squadra. Avevo chiesto continuità dopo le due belle vittorie casalinghe. C'è anche da dire che siamo andati sotto al primo tiro in porta subito, e da lì è normale che la partita vada in salita facendo diventare tutto più complicato. Quello che mi preme, però, è l'atteggiamento, che deve essere assolutamente migliore". Sul primo gol preso: "Rivedrò sicuramente meglio i gol presi, soprattutto il primo. Queste situazioni le prepariamo in settimana. A difesa schierata non si può prendere un gol simile, non lo accetto. Dobbiamo cambiare registro, lavoreremo ancora più forte".